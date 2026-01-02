El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea escasa pero persistente, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.9 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 80% durante la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 79% y el 86%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Esta alta humedad, junto con las temperaturas moderadas, puede generar un ambiente algo pesado, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar refugio en lugares cerrados si se siente incómodo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad en la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería representar un riesgo significativo.

Los momentos más críticos en términos de lluvia se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se mantenga alta. A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones comiencen a mejorar, con una disminución gradual de la lluvia y un cielo que podría despejarse hacia el final del día.

En resumen, hoy en Catoira se prevé un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 12 grados en las horas más cálidas.

Hoy, 2 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la jornada, se prevé que la situación se complique con la llegada de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten algunas lluvias ligeras.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.