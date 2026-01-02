El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en las primeras horas. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fría, rondando los 2 a 3 grados.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 9 grados, aunque la sensación térmica podría ser de hasta 8 grados. El viento, que soplará principalmente del noreste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 7 y las 13 horas, y un 65% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de A Cañiza experimenten algunas lluvias durante el día, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las lluvias más intensas se esperan en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 45% de posibilidades de que se produzcan entre las 7 y las 13 horas, y un 65% entre las 13 y las 19 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 7 grados, con una sensación térmica que podría bajar a 4 grados debido al viento. El cielo seguirá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque en menor intensidad.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas y se mantengan informados sobre cualquier cambio significativo en la predicción.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 2 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura nubosa será total, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.