El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la tarde. A partir del periodo de las 04:00, se espera que la situación se complique ligeramente con la llegada de lluvias escasas, que se prolongarán hasta la mañana. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 10 y 13 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en torno al 70-80%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente en combinación con las bajas temperaturas y el viento.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 48 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del este y sureste, lo que podría intensificar la sensación de frío. En las primeras horas, la velocidad del viento será de aproximadamente 17 km/h, aumentando a medida que avanza el día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que, aunque las lluvias sean escasas, la inestabilidad atmosférica podría generar algunas tormentas aisladas. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementa hasta un 70% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones ante el viento fuerte y la inestabilidad del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un estado del cielo que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitaciones aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, que se prevé será escasa pero constante, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Vigo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se extenderá hasta la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la situación se mantenga similar, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.