El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán así durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será densa, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulados que rondan entre 0.3 y 0.5 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . A primera hora, se prevén mínimas de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados en las horas centrales de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescor. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que realmente indican los termómetros.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento se mantendrá moderado, lo que podría ser un alivio ante la posible sensación de bochorno que la humedad podría generar.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 70% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica en algunos momentos del día.

En resumen, Cambados experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y frescas, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que la lluvia sea más probable.

Hoy, 2 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.