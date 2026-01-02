El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

Hoy, 2 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 13 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará principalmente del norte y noreste, con rachas que podrían llegar hasta los 26 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en total a lo largo del día. Es recomendable que los residentes y visitantes de Caldas de Reis lleven paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad se mantiene baja en la mañana, pero podría aumentar a un 55% en la tarde y hasta un 65% en la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna tormenta aislada.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la alta humedad, así que se aconseja precaución al conducir. Las condiciones climáticas también podrían influir en actividades al aire libre, por lo que es recomendable planificar con antelación y considerar alternativas en caso de que las lluvias se intensifiquen.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de las actividades programadas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados.

Hoy, 2 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos. Las primeras horas de la mañana se presentarán con temperaturas alrededor de 9 grados , manteniéndose estables hasta el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.