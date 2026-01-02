El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos grises que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un estado del cielo que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitaciones aumente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, que se prevé será escasa pero constante, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , lo que indica un ambiente fresco. La temperatura más baja se registrará a primera hora de la mañana, alcanzando los 9 grados, mientras que durante la tarde se espera un leve aumento, con máximas de hasta 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% a lo largo del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 21 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, lo que añade un elemento de inestabilidad al clima del día.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de precipitaciones disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 11 grados hacia el final de la jornada. En resumen, el día en Bueu será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que invita a los residentes a mantenerse informados y preparados para las condiciones cambiantes.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la tarde. A partir del periodo de las 04:00, se espera que la situación se complique ligeramente con la llegada de lluvias escasas, que se prolongarán hasta la mañana. Las precipitaciones serán mínimas, con acumulados que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la nubosidad será densa, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.