El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, con una ligera disminución hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 83%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. La combinación de nubes y humedad podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en los periodos más críticos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es aconsejable abrigarse adecuadamente, ya que el viento puede intensificar la sensación de frío.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían presentarse tormentas eléctricas aisladas, especialmente en la tarde. Los residentes de Barro deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes a lo largo del día.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas, alta humedad y una probabilidad considerable de lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté preparada para un día invernal típico.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, aumentando gradualmente hasta los 14 grados en la tarde.

Hoy, 2 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos. Las primeras horas de la mañana se presentarán con temperaturas alrededor de 9 grados , manteniéndose estables hasta el mediodía.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse a partir de las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles significativos a lo largo del día, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé que la lluvia sea más probable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.