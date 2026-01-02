El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la cuarta hora del día, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm. La probabilidad de lluvia se incrementa considerablemente, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Baiona necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente, con un 70% de probabilidad de tormentas en este periodo. Esto sugiere que, aunque las temperaturas sean más agradables, las condiciones climáticas seguirán siendo inestables.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, lo que es un factor a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos. En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que invita a los habitantes a prepararse adecuadamente para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se incrementará, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.8 mm.

El día de hoy, 2 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-01T20:52:14.