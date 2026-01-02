El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 2 de enero

El día de hoy, 2 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se mantendrá constante. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas bajas, puede hacer que la percepción térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos, provenientes del este, soplarán a velocidades que variarán entre 10 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 43 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de viento frío, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, con un 100% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más activas. Sin embargo, la intensidad de la lluvia no será suficiente para causar problemas significativos, aunque es recomendable que los residentes se preparen para condiciones húmedas y resbaladizas.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé un 60% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 70% entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán severas, podrían acompañar a las lluvias, generando truenos y relámpagos ocasionales.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan gradualmente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00, con un leve aumento a 12 grados . Hacia la noche, las condiciones se estabilizarán, aunque el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a los 8 grados.

Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los habitantes de As Neves que tomen precauciones al salir, especialmente en caminos y senderos que puedan estar resbaladizos debido a la lluvia.

