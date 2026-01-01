El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados a lo largo del día, con un leve descenso en las primeras horas y un ligero aumento hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este aumento en la humedad también se relaciona con la probabilidad de precipitaciones, que se incrementará a medida que el día avance. Desde la mañana, las posibilidades de lluvia serán escasas, pero a partir de las 19:00 horas, se espera un aumento significativo en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 100% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Las lluvias serán ligeras al principio, pero se intensificarán, acumulando hasta 2 mm en las horas de la tarde y noche.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la inestabilidad del tiempo, especialmente con la llegada de las lluvias.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será un factor a considerar, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras al principio, podrían acompañarse de tormentas eléctricas en la noche, lo que podría afectar a las actividades al aire libre y a los planes de celebración de Año Nuevo.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con un aumento progresivo de las precipitaciones y la posibilidad de tormentas hacia la noche. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para mantenerse cómodos durante las celebraciones.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, con la posibilidad de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir de las 9:00 horas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 21:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El 1 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco de 5 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será significativa, alcanzando un 85% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias, que se prevén escasas en la mañana y más intensas por la tarde.

