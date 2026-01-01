El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación será significativa, alcanzando un 85% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias, que se prevén escasas en la mañana y más intensas por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 4 y 10 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, mientras que se alcanzarán los 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 76% y el 89% a lo largo del día. Esto podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre los 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en la mañana, se incrementará a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que disminuyan en intensidad. La temperatura descenderá nuevamente, manteniéndose en torno a los 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el primer día del año en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de enero de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El 1 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco de 5 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde.

El 1 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados a lo largo del día, con un leve descenso en las primeras horas y un ligero aumento hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.