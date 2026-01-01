El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se prevén condiciones de nubosidad significativa. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , comenzando con un fresco de 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando picos del 100% en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Esta alta humedad también está relacionada con la probabilidad de precipitaciones, que se incrementará a lo largo del día. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en las horas de la tarde, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo. Además, existe un 50% de probabilidad de tormentas en la misma franja horaria, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

En cuanto al viento, se espera que sople del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 8-9 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y posibles tormentas.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Vilaboa que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras. Es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se sugiere vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo durante el día.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra completamente, con un aumento en la nubosidad que podría traer consigo lluvias escasas.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Hoy, 1 de enero de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, cuando se espera un incremento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.