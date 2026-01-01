El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Vila de Cruces se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, cuando se espera un aumento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 8 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 3 grados, alcanzando un máximo de 8 grados hacia la tarde. La sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían descender hasta -2 grados en las horas más frías, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 milímetro en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 100% de probabilidad, lo que indica que es muy probable que se produzcan chubascos durante este periodo. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y hacer que las calles estén resbaladizas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, por lo que la situación meteorológica, aunque inestable, no debería representar un riesgo significativo.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo frío y nublado, con lluvias ligeras y viento moderado. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, pero si se planea salir, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar las bajas temperaturas y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.