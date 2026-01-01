El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre los 2 y 6 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los números.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm en las horas más húmedas, que se prevén entre las 09:00 y las 12:00. La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, alcanzando un 90% entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir por la tarde o noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 45 km/h entre las 14:00 y las 15:00, lo que podría generar una sensación de frío adicional y hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían producirse algunas tormentas aisladas que añadirán un toque de inclemencia al día.

A medida que el sol se ponga a las 18:13, las temperaturas comenzarán a descender, y la sensación de frío se intensificará. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían caer a 5 grados, lo que invita a abrigarse bien si se planea salir. En resumen, el primer día del año en Vigo será un día de cielos nublados, con lluvias ligeras y un viento notable, características típicas del invierno gallego.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de la mañana y la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.9 mm, siendo más notorias hacia el final de la tarde, cuando se prevé un incremento en la intensidad de la lluvia.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra completamente, con un aumento en la nubosidad que podría traer consigo lluvias escasas.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.