El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Valga se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se espera un aumento significativo en la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 9 grados , comenzando con un fresco 2 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 9 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 89% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a hacerse notar a partir de la mañana, con lluvias escasas que se intensificarán a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Valga experimenten lluvias durante la tarde. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a 1.0 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 20 km/h en la tarde. Esto puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente durante los momentos de lluvia.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas del día, pero se incrementa a un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas en la región. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de Año Nuevo en Valga se presentará fresco y mayormente nublado, con lluvias esperadas en la tarde y un viento moderado del noreste. Los residentes deben prepararse para un día húmedo y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de enero de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación aumentará significativamente a partir de la tarde, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% en la franja horaria de 19:00 a 01:00.

Hoy, 1 de enero de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas serán frescas, oscilando entre los 1 y 8 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.