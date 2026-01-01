El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 4 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 8 grados.

La probabilidad de precipitación aumentará a lo largo del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 95% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían variar entre 0.1 y 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes a partir de las 9:00 horas, con una ligera acumulación esperada.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. La sensación térmica se mantendrá entre 1 y 6 grados, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda tener precaución al conducir. En resumen, el primer día del año en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un inicio de año más bien invernal.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, alcanzando valores de entre 2 y 5 grados, debido a la presencia del viento.

El 1 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se espera que la visibilidad se vea afectada por la densa capa de nubes, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El 1 de enero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.