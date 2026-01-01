El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté cubierto en gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , comenzando con un fresco 5 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% y aumentando hasta un 87% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la mañana se presenten lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 0.9 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 07:00 y las 13:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomiño experimenten algunas lluvias durante el día, especialmente en la tarde.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h. Esta brisa fresca puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta el viento al salir.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 35% entre las 07:00 y las 13:00, y hasta un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe una posibilidad considerable de que se produzcan en la tarde, lo que podría traer consigo lluvias más intensas.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 8 grados. La puesta de sol se espera a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas que se alternarán con momentos de mayor nubosidad. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 10 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque a medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se intensifique, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en las horas centrales.

El 1 de enero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 4 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 8 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.