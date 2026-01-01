El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, cuando se espera un incremento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 8 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con mínimas de 3 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando hasta los 8 grados. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia aumentará notablemente entre las 13:00 y las 19:00 horas, alcanzando un 95% en este intervalo, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos durante la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que, aunque no se espera un tiempo severo, es posible que se produzcan tormentas aisladas en la región.

En resumen, el día de hoy en Soutomaior se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es recomendable estar preparado para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se cubrirá completamente, dando paso a un ambiente cubierto que persistirá hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 21:00 horas.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se prevén condiciones de nubosidad significativa. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , comenzando con un fresco de 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.