El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Silleda se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde. Se espera que la temperatura se mantenga baja, oscilando entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se prevé una temperatura de 8 grados.

La sensación térmica será aún más fría, con valores que podrían descender hasta -1 grado en las primeras horas del día. A partir de la mañana, la sensación térmica mejorará ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 3 grados durante la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Silleda deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la mañana será seca, pero a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente. Se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance el 100%, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm. Esto indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias ligeras a moderadas durante este periodo.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 35 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 49 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Este viento, combinado con la baja temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda tener precaución al salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 50% de posibilidad de tormentas. Esto podría generar condiciones inestables en la región, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de Año Nuevo en Silleda se caracterizará por un tiempo frío y nublado, con lluvias esperadas en la tarde y un viento notable que podría intensificar la sensación de frío. Los residentes deben prepararse para un día invernal, asegurándose de estar abrigados y atentos a las condiciones climáticas cambiantes.

El 1 de enero de 2026, Forcarei se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia será notable, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 5 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 5 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -3 grados en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente.

Hoy, 1 de enero de 2026, Vila de Cruces se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, cuando se espera un aumento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.