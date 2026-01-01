El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Sanxenxo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más cubierta, con un incremento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y aumentando hasta un 96% hacia la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de nubosidad, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras durante la mañana, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima que la precipitación podría llegar a ser más significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en total. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% en las horas de la tarde.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Se recomienda precaución, especialmente en áreas costeras donde el viento puede ser más intenso.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse afectada por la lluvia en las horas pico. Los amantes de las actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones cambiantes y considerar la posibilidad de resguardarse en caso de que las lluvias se intensifiquen.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la jornada. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

El 1 de enero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa aumentará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco de 6 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Se espera que las condiciones meteorológicas sean inestables, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría traer consigo algunas precipitaciones. Desde las 09:00 hasta las 18:00, se espera que las condiciones meteorológicas sean inestables, con una probabilidad de lluvia que alcanzará hasta el 95% en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.