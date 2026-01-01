El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la mañana. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en las horas más activas de la lluvia.

La temperatura en la localidad se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 2 y 9 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un mínimo de 2 grados, mientras que las máximas se situarán en torno a los 9 grados por la tarde. La sensación térmica será aún más fría, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta -2 grados, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 32 km/h en las horas centrales del día, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto coincide con un aumento en la probabilidad de tormentas, que también se sitúa en un 55% durante el mismo periodo. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes estén preparados para condiciones climáticas cambiantes y lleven consigo paraguas o impermeables si planean estar al aire libre.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse ligeramente afectada por la presencia de nubes y la lluvia. La actividad meteorológica será moderada, y aunque no se anticipan fenómenos severos, es importante estar atentos a las actualizaciones del tiempo, especialmente en las horas de mayor inestabilidad.

En resumen, el día de Año Nuevo en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a celebrar el inicio del año con precaución ante las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.