El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 2 y 8 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 3 grados, alcanzando un máximo de 8 grados hacia la tarde. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 76% y el 99% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja abrigarse bien. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la mañana se inicie un leve aumento en la probabilidad de lluvia. Durante la mañana, no se esperan acumulaciones significativas, pero a partir de las 9:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumentará, alcanzando un 85% entre las 7:00 y las 13:00 horas. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 90% entre las 19:00 y la 1:00 de la mañana del día siguiente. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 0.5 mm, lo que indica que se trata de lluvias ligeras.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría llevar a un ambiente más frío y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día de Año Nuevo en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un inicio de año con un ambiente invernal.

El 1 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se espera que la visibilidad se vea afectada por la densa capa de nubes, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El 1 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la mañana. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en las horas más activas de la lluvia.

El 1 de enero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 4 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 8 grados.

