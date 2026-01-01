El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco de 5 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% y alcanzando hasta un 89% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, generará una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más pronunciada.

A lo largo del día, se prevé la posibilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche. Las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y gris durante gran parte del día.

La probabilidad de tormentas también se incrementa, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente inestables.

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con un leve descenso hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras. Los habitantes de Ribadumia deben considerar llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir, ya que las condiciones climáticas serán frescas y húmedas.

En resumen, el primer día del año en Ribadumia se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un inicio de año marcado por la inestabilidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.