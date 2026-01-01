El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad se estabilizará en torno al 90%, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes a lo largo del día. Las primeras horas no mostrarán acumulación de lluvia, pero a partir de las 09:00, se prevé un leve incremento en la probabilidad de lluvia, alcanzando hasta 0.1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente entre las 13:00 y las 19:00, con un 95% de posibilidad de lluvias ligeras, que podrían acumular hasta 0.7 mm en total.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 50% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.