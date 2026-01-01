El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Pontevedra amanecerá bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados , comenzando con un fresco de 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en torno al 90% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el norte y noreste. Las rachas de viento alcanzarán hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta aún más baja.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con lluvias escasas que se intensificarán a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontevedra necesiten paraguas a lo largo de la tarde. Las cantidades de lluvia previstas son moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en total.

La probabilidad de tormentas también está presente, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima un 55% de posibilidad de tormentas eléctricas. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que el día avance hacia la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y las temperaturas en torno a los 9 grados. La lluvia podría continuar, aunque con menor intensidad, y la probabilidad de tormentas disminuirá.

En resumen, Pontevedra experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente húmedo. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de la mañana, donde se espera un predominio de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Se espera que las condiciones meteorológicas sean inestables, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana, especialmente en las horas centrales del día.

El 1 de enero de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se prevé un aumento significativo en la nubosidad. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 9 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.