El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Pontecesures se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas serán frescas, oscilando entre los 1 y 8 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 85-90%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la mañana transcurra sin lluvias significativas, pero a partir de la décima hora, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Pontecesures experimenten algunas lluvias ligeras durante este periodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 8 km/h hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en las primeras horas del día, pero aumentará a un 55% entre las 13:00 y las 19:00, y alcanzará un 60% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo considerable de que se produzcan, especialmente si las condiciones atmosféricas se vuelven más inestables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente frío y húmedo. Se recomienda a los residentes que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las condiciones podrían ser más adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.