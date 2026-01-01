El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se espera un incremento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 9 grados . Las primeras horas de la mañana serán frías, con mínimas que rondarán los 1 grado, mientras que por la tarde se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando hasta los 9 grados. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir temprano, ya que la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 76% en las horas más cálidas. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de las 10 de la mañana se inicien las lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación será notable, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas necesiten paraguas o impermeables si planean salir durante esas horas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h, predominando de dirección oeste. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también estará presente, especialmente en la tarde, con un 55% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de alguna actividad eléctrica.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y nublado, con lluvias escasas y una alta probabilidad de tormentas en la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se sale, es aconsejable estar preparado para el tiempo cambiante.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El 1 de enero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío.

El 1 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse a partir de la mañana. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en las horas más activas de la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.