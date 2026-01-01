El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Ponte Caldelas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y poco soleado. La temperatura oscilará entre los 2 y 8 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día. Aunque las temperaturas se mantendrán frescas, la sensación térmica será aún más baja, con valores que podrían descender hasta -1 grado en las primeras horas, mejorando ligeramente a medida que el día avanza.

La probabilidad de precipitación aumentará notablemente a partir de la mañana, alcanzando un 80% entre las 7 y las 13 horas, y subiendo a un 90% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas experimenten lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a ser de hasta 0.7 mm, con intervalos de lluvia ligera que podrían interrumpir la rutina diaria.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Las rachas de viento podrían llegar a ser de hasta 32 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad del viento. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 45% de posibilidad entre las 19 y las 1 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también un aumento en la actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el primer día del año en Ponte Caldelas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día en el que el paraguas será un accesorio esencial, y que se vistan adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se cubrirá completamente, dando paso a un ambiente cubierto que persistirá hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 21:00 horas.

Hoy, 1 de enero de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, cuando se espera un incremento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.