El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se prevé un aumento significativo en la nubosidad. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 9 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con lluvias escasas que se intensificarán a medida que avance el día. Las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la cantidad de precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.9 mm, con picos de hasta 0.4 mm en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán torrenciales, sí será recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea estar al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que, aunque las probabilidades de tormenta son bajas, se prevé un 30% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 50% entre las 19:00 y las 01:00 horas.

En resumen, el día de Año Nuevo en Poio se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de lluvias y un ambiente fresco que requerirá abrigo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Se espera que las condiciones meteorológicas sean inestables, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de la mañana, donde se prevé un aumento en la nubosidad que podría traer consigo lluvias escasas.

El 1 de enero de 2026, Pontevedra amanecerá bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados , comenzando con un fresco de 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.