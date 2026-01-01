El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se cubrirá completamente, dando paso a un ambiente cubierto que persistirá hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 21:00 horas.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 74% al amanecer y subiendo hasta un 100% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 09:00 horas, con un acumulado estimado de 0.2 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 0.7 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta también es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 50% de posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que es aconsejable tener en cuenta las condiciones del viento al salir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse por la zona.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de la calidez del hogar mientras se observa el paisaje invernal desde la ventana.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Hoy, 1 de enero de 2026, Soutomaior se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, cuando se espera un incremento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.