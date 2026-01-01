El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas que se alternarán con momentos de mayor nubosidad. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 10 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% al amanecer y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 84% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento que soplará del norte y noreste.

El viento será un factor notable, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento pueden ser más fuertes, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío y el viento.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros. La cantidad de lluvia esperada es de aproximadamente 0.6 mm, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta intensa, sí habrá momentos de incomodidad por la lluvia.

La probabilidad de tormenta también es relevante, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es prudente estar alerta ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas se mantendrán en torno a los 9-10 grados, con cielos cubiertos y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Oia experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a todos que se preparen para un tiempo invernal y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento fuerte.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente, con condiciones de cubierto que se mantendrán hasta la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 95% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más críticas.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque a medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se intensifique, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en las horas centrales.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté cubierto en gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , comenzando con un fresco 5 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.