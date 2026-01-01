El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque a medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se intensifique, alcanzando un estado de cielo completamente cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 4 grados, aumentando ligeramente a 5 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se prevé un leve ascenso, alcanzando un máximo de 12 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y aumentando hasta alcanzar un 95% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la mañana se presenten lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las horas más lluviosas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 34 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es recomendable estar preparado para las condiciones climáticas cambiantes.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de enero de 2026, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente que se tornará muy nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados durante las primeras horas del día, proporcionando un inicio de año fresco y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en la madrugada, lo que acentuará la sensación de frío.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de nubes altas que se alternarán con momentos de mayor nubosidad. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 8 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 10 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo esté cubierto en gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , comenzando con un fresco 5 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.