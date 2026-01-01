El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se espera que la visibilidad se vea afectada por la densa capa de nubes, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frescas, con mínimas de alrededor de 3 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán temperaturas más agradables, llegando hasta los 8 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y fría. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la mañana se inicie un leve episodio de lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas de la mañana y hasta 0.5 mm por la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 15 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría dar lugar a tormentas eléctricas aisladas. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de O Porriño que tomen precauciones si planean salir, especialmente en la tarde, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

El 1 de enero de 2026, Salceda de Caselas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se torne más cubierto, especialmente en la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío.

El 1 de enero de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 4 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 8 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.