El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra completamente, lo que dará paso a un ambiente más gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% por la mañana y aumentando hasta un 96% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de la tarde se produzcan lluvias, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles. Las lluvias serán ligeras al principio, pero se intensificarán a medida que avance la tarde.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Sin embargo, se prevén ráfagas más fuertes, especialmente en las horas de la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 27 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 55% en las horas de la tarde y noche. Aunque no se esperan tormentas severas, es posible que se produzcan descargas eléctricas aisladas, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en O Grove para hoy será mayormente nublado, con lluvias a partir de la tarde y temperaturas frescas. Se recomienda a todos los que planean salir que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.