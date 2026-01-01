El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un ambiente gris y opaco. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 6 y 9 grados a lo largo del día, lo que puede resultar en una sensación térmica aún más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de 3 a 5 grados.

La probabilidad de precipitación aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 90% de posibilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, pero se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán más intensas en la tarde, con un ligero alivio en la noche, aunque aún se prevén algunas lloviznas.

El viento soplará del este, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más activas del día. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas, llegando a los 41 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se espera un 40% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que podría generar algunas rachas de viento más fuertes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias irán disminuyendo. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 6 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse bien si se planea estar al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día gris y fresco en Nigrán.

En resumen, el primer día del año en Nigrán se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, pero quienes salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra completamente, con condiciones de cubierto que se mantendrán hasta la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 95% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más críticas.

El 1 de enero de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, alcanzando valores de entre 2 y 5 grados, debido a la presencia del viento.

El 1 de enero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre los 2 y 6 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los números.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.