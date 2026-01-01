El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 4 y 8 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 4 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 17 km/h en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que haya un 35% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas durante la tarde.

A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Mos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormentas. Con un tiempo tan variable, es aconsejable llevar paraguas y vestirse adecuadamente para el frío y la humedad.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la jornada. Se espera que la visibilidad se vea afectada por la densa capa de nubes, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El 1 de enero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre los 2 y 6 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los números.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.