El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Moraña se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se tornará más cubierta, con un aumento en la densidad de las nubes que podría dar lugar a precipitaciones ligeras. La temperatura en la mañana oscilará entre los 2 y 3 grados , lo que sugiere un inicio de año fresco y algo frío.

A partir de las 10:00 horas, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm hacia el mediodía. Las condiciones de humedad relativa también serán elevadas, rondando el 83% en la mañana y aumentando hasta un 94% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Hacia el mediodía, se espera que la velocidad del viento alcance los 13 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las zonas abiertas. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el este y se intensificará, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas en este periodo se mantendrán entre los 6 y 8 grados , lo que, sumado a la humedad y el viento, creará un ambiente invernal.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá a alrededor de 8 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas del 2 de enero. En resumen, Moraña experimentará un día fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores mientras se espera el paso de las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.