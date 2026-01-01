El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales de la tarde. La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de incomodidad. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 84% por la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría dar lugar a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.5 mm en las horas más lluviosas, que se concentrarán entre las 10:00 y las 13:00. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente durante la tarde, alcanzando un 95% entre la 1:00 y las 7:00 PM. Sin embargo, la intensidad de la lluvia será ligera, por lo que no se anticipan problemas significativos en la movilidad.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 3 y 5 m/s, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 14 m/s en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que es recomendable tener en cuenta el viento al momento de salir. Las condiciones del viento también podrían afectar la sensación de frío, especialmente en áreas más expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será moderada, con un 30% de posibilidad entre las 7:00 y la 1:00 PM, y un 55% entre la 1:00 y las 7:00 PM. Aunque no se esperan tormentas severas, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera y viento moderado. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, con precauciones ante la posibilidad de lluvia y viento.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 1 de enero de 2026, A Cañiza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que, a partir de la tarde, se prevén lluvias escasas, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, con una probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 95% en algunos momentos.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se cubrirá completamente, dando paso a un ambiente cubierto que persistirá hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 21:00 horas.

El 1 de enero de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se espera un incremento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.