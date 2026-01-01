El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra completamente, con un aumento en la nubosidad que podría traer consigo lluvias escasas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 9 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas de 5 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como si estuviera entre 3 y 5 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas, pero sí contribuirá a que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando su máximo entre las 22:00 y 23:00 horas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea más notable en la tarde y la noche, con un 95% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán ligeras, acumulando alrededor de 0.6 mm a lo largo del día, lo que indica que, aunque se prevén lluvias, no se anticipan tormentas severas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 55% durante la tarde, lo que sugiere que podrían producirse algunas descargas eléctricas, aunque no se espera que sean intensas.

Los ciudadanos de Moaña deben prepararse para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y viento. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente al caer la noche, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

El 1 de enero de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa aumentará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco de 6 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde.

El 1 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la franja horaria de la mañana y la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.9 mm, siendo más notorias hacia el final de la tarde, cuando se prevé un incremento en la intensidad de la lluvia.

El 1 de enero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría generar un ambiente gris y sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre los 2 y 6 grados, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los números.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.