El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente a partir de la mañana, donde se prevé un aumento en la nubosidad que podría traer consigo lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más fría debido a la humedad y el viento, que soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en momentos puntuales.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 90% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. En particular, se espera que la humedad sea más notable durante la tarde, cuando se prevé que alcance su punto máximo, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las primeras lluvias comiencen a partir de la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 0.8 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos durante ese periodo. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, especialmente en la tarde.

Además, existe un 55% de probabilidad de tormentas en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar un ambiente inestable. Es recomendable que los residentes de Meis se preparen para posibles cambios en el tiempo, llevando paraguas y abrigos si planean salir.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. La combinación de humedad y viento del noreste hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.