El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría traer consigo algunas precipitaciones. Desde las 09:00 hasta las 18:00, se espera que las condiciones meteorológicas sean inestables, con una probabilidad de lluvia que alcanzará hasta el 95% en las horas de la tarde.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 5 y 10 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 5 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 17:00. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza variable, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 75% y que podrían llegar hasta el 100% en la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intenso. La combinación de alta humedad y viento podría dar lugar a un ambiente incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm, aumentando a 3 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con una mayor intensidad esperada entre las 13:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55%. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones cambiantes.

El viento, que soplará principalmente del sureste, tendrá velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, con ráfagas más intensas en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el día de hoy en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y ventoso. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones si planean salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, con la posibilidad de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse a partir de las 9:00 horas. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 21:00 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

El 1 de enero de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco de 5 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde.

Hoy, 1 de enero de 2026, Sanxenxo se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más cubierta, con un incremento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas a partir de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 10 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

