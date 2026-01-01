El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Se espera que las condiciones meteorológicas sean inestables, con la posibilidad de lluvias escasas a partir de la mañana, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , alcanzando su máximo alrededor de las 16:00 horas. La sensación térmica será ligeramente más baja, con valores que rondarán entre los 2 y 7 grados, lo que podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los habitantes de Marín se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las horas más activas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de mojarse si se encuentran al aire libre, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h, alcanzando rachas de hasta 42 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de buscar refugio si se presentan condiciones adversas.

En resumen, el día de hoy en Marín se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un inicio de año que, aunque fresco y húmedo, también puede ser acogedor si se toman las precauciones adecuadas.

El tiempo en otros municipios

El 1 de enero de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se prevé un aumento significativo en la nubosidad. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 9 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 5 grados, alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde.

El 1 de enero de 2026, Pontevedra amanecerá bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados , comenzando con un fresco de 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia el final del día.

El día de hoy, 1 de enero de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se prevén condiciones de nubosidad significativa. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , comenzando con un fresco de 3 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.