El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 5 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 5 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -3 grados en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente.

A lo largo de la jornada, se prevé la posibilidad de precipitaciones, especialmente a partir de la tarde. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en total, pero es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir. La lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frío aún mayor. Este viento, aunque no será tempestuoso, puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero aumentará a un 50% en la tarde, coincidiendo con el incremento de la inestabilidad atmosférica. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, no se pueden descartar del todo, y los ciudadanos deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frías y la posibilidad de lluvias intermitentes, especialmente por la tarde. Se recomienda a la población que se prepare para un día invernal, con abrigo adecuado y precauciones ante posibles lluvias y viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.