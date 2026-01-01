El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un cielo cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que los isleños deben estar preparados para la llegada de lluvias.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 5 y 9 grados . Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con mínimas de 5 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará del noreste con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y aumentando hasta un 92% hacia la noche. Esta combinación de humedad y viento puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas durante la mañana, con registros de hasta 0.1 mm, pero la situación cambiará drásticamente en la tarde y la noche, donde se prevén lluvias más intensas, acumulando hasta 2 mm en las horas pico. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la zona.

Los vientos, que comenzarán suaves por la mañana, se intensificarán a medida que avance el día, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las áreas costeras, donde el oleaje podría verse afectado.

En resumen, el primer día del año en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esperadas por la tarde y la noche. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a todos estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.