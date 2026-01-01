El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, A Guarda se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente que se tornará muy nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados durante las primeras horas del día, proporcionando un inicio de año fresco y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en la madrugada, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con un aumento gradual de la nubosidad. A partir de la mañana, la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, alcanzando un 90% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.6 mm en la tarde. La lluvia será ligera, pero suficiente para mantener el suelo húmedo y contribuir a un ambiente otoñal.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas más activas del día. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 9 grados . Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la combinación de la humedad y el viento. La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 40% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse chubascos más intensos en la tarde.

Hacia el final del día, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 10 y 11 grados por la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, A Guarda experimentará un día fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y lluvias ligeras a lo largo del día. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un inicio de año con un tiempo típico de invierno, manteniendo la precaución ante posibles chubascos y el viento fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.