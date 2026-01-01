El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Gondomar se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se torne cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, alcanzando valores de entre 2 y 5 grados, debido a la presencia del viento.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 12 y 24 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas frescas podría generar una sensación de frío notable, por lo que se recomienda a los habitantes de Gondomar vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la mañana transcurra sin lluvias significativas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, con un 90% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.6 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo. La lluvia será más probable en forma de intervalos nubosos, lo que significa que habrá momentos de ligera lluvia intercalados con breves periodos de calma.

La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente sombrío y frío. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá la oportunidad de disfrutar de un inicio de año tranquilo en Gondomar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.