El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El 1 de enero de 2026, Forcarei se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia será notable, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre 1 y 5 grados a lo largo del día. Las sensaciones térmicas serán aún más bajas, con valores que podrían descender hasta -2 grados en las primeras horas, mejorando ligeramente hacia el mediodía. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que el frío puede ser intenso, especialmente en la mañana.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y frío puede hacer que la sensación térmica sea aún más gélida, por lo que se aconseja tener precaución al salir, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, las precipitaciones serán escasas al principio, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde. Se prevé que caigan entre 0.1 y 0.5 mm de lluvia en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm en las horas centrales del día. La lluvia será ligera, pero constante, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementará a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más fuertes y un ambiente más inestable. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día de Año Nuevo en Forcarei se caracterizará por un tiempo frío y nublado, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y celebrar el inicio del año con precaución ante las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.