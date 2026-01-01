El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a 1°C en las primeras horas y alcanzando un máximo de 8°C hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, puede generar una atmósfera algo pesada, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la mañana se inicien lluvias escasas, que se intensificarán a medida que se acerque la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían rondar entre 0.4 y 0.8 mm en las horas más activas de la tarde. Esto significa que, aunque no se prevén tormentas severas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 8 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. Las nubes continuarán cubriendo el cielo y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a 7°C. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que las precipitaciones cesen hacia la medianoche.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, disfrutando de un ambiente acogedor mientras se observa el tiempo invernal desde la comodidad del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.