El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 8 grados , comenzando con un fresco amanecer que irá ganando un poco de calidez hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que a partir de la mañana se inicie un leve episodio de lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser escasas. Las probabilidades de precipitación aumentan considerablemente en la tarde, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se prevén lluvias intermitentes que podrían acumular hasta 0.9 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las ráfagas más intensas se sentirán especialmente entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el viento del sureste se haga más fuerte.

La probabilidad de tormentas es baja al inicio del día, pero se incrementa a un 50% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas a lo largo de la jornada. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.