El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 1 de enero

Hoy, 1 de enero de 2026, Catoira se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente cubierto que podría traer consigo algunas precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se espera que alcance el 100% entre las 19:00 y 01:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm. En particular, se prevé que las horas más críticas para la lluvia sean entre las 19:00 y las 21:00, cuando la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 60%.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 31 km/h en la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, con valores que podrían sentirse como si estuvieran por debajo de los 2 grados en las primeras horas del día.

A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de 3 a 4 grados, pero se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 8 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fría debido a la combinación de viento y humedad.

Es recomendable que los habitantes de Catoira se preparen para un día de lluvia y viento, llevando paraguas y abrigos si planean salir. La tarde será especialmente propensa a chubascos, por lo que es aconsejable estar atentos a las condiciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre si es posible.

En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fresco del noreste. La combinación de estos factores hará que la jornada sea fresca y húmeda, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T22:26:07.